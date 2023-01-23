『BALENCIAGA City ジャイアントシティ バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 41分に出品され03月17日 04時 41分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|バレンシアガ
ヘルシーバックバッグ Sサイズ
¥ 7800
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¥ 9360
HERMES☆フールトゥMM
¥ 9984
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¥ 10920
【希少 鑑定済】ルイヴィトン テュイルリートート 2way モノグラム
¥ 50600
希少ビンテージ❗️高級レザーイタリア製‼️ タニノクリスチー ショルダーバッグ
¥ 8502
MIU MIUミュウミュウ 黒 レザー トートバッグショルダーバッグ
¥ 9750
黒 合成皮革 ハンドバッグ
¥ 5599999
新品 未開封 フェイラー ファミリア ハイジアップルフォレスト ショルダーバッグ
¥ 12090
サンローラン チェーンバッグ
¥ 49470
CHANEL 新品 ココハンドル トップハンドル レア
¥ 12870
美品●フルラ リンダ 2way ハンドバッグ Fチャーム サフィアーノレザー 茶
¥ 7800
マイケルコースショルダーバッグ、バレーシューズ2点セット
¥ 12222
COACH 肩掛けバッグ
¥ 30600
【フェンディ 】ピーカブー ラージ 2WAYバッグ
¥ 39270
【新品未使用】Samantha Thavasa & スヌーピー バッグ
¥ 8190
CHANEL 黒 レザー キルティング バッグ超美品
¥ 330000
BURBERRY バーバリー ノバチェック ハンドバッグ トートバッグ ブランド
¥ 9750
落札価格36800円
556 入札履歴
終了
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