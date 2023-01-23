『BALENCIAGA City ジャイアントシティ バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 41分に出品され03月17日 04時 41分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガ ジャイアントシティ



カラー···ブラック



かなり昔の物ですが、状態も綺麗だと思われます

昔の物なので、念のためやや傷や汚れありに設定しております



付属品 袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

City

ジャイアントシティ バッグ