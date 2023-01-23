『Moncler ネイビー ダウンジャケット フード付き レディース サイズ1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 23時 48分に出品され03月31日 23時 48分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Moncler ネイビー ダウンジャケット フード付き レディース サイズ1



クリーニング済みです。



外寸で身幅 約43cm

着丈 約60cm

となります。





【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、ネイビーの色合いが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。フード付きのデザインは、カジュアルなスタイルにもフォーマルなスタイルにも合わせやすいです。



【快適な着心地】

ダウン素材を使用しているため、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。袖口にはゴムが入っており、風の侵入を防ぎます。



- 色: ネイビー

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- ボタン: スナップボタン

- 袖口: ゴム入り



ご覧いただきありがとうございます。



#Moncler

#モンクレール ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Moncler

ネイビー

ダウンジャケット

フード付き レディース サイズ1