『バーバリー ノバチェック フード ジャケット メンズ XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 25分に出品され03月03日 21時 25分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 401-1606-860-829-042



○アイテム

Burberrys Burberrys バーバリー







○サイズ

肩幅 ラグラン

身幅 50cm

袖丈 57cm

着丈 83cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

とてもキレイな状態です。

まだまだ長く使っていただけます。





○カラー





○素材





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー ノバチェック フード ジャケット メンズ XL