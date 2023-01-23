『THE・PERFECT ONE ソフト チキン 13歳以上用 500g×4【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 07時 36分に出品され03月08日 07時 36分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「THE・PERFECT ONE ソフト チキン 13歳以上用 500g」 ×4



マルカン

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腸内で水素を発生させるレナシアプラスを配合した半生フード健康維持をケアする総合栄養食です。愛犬用。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用