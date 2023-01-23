『リサラーソン 展覧会限定 オマール【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 23時 39分に出品され05月04日 23時 39分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|リサラーソン
《R》伊万里 縁金 染付 柳釣人図 小鉢11客 （241031う3）
¥ 10400
銅製福祿壽 置物高村泰正 彫刻 在銘 金属工芸 保管品
¥ 35880
茶道具 抹茶碗 吉祥おしどり 八幡窯 坂田八幡作 清水焼 陶器 木箱入 新品
¥ 9360
古常滑 大壺 飾壺 胡麻だれ 特大49cm 16kg s9443
¥ 17550
使用 美品 琉園工房 瑠璃工房 tittot 馬 大型 置物 クリスタル
¥ 7644
伊羅保茶碗 抹茶碗
¥ 50700
最終価格 市松人形 大丸特選 特大サイズ 63センチ
¥ 12220
竹製 猫の彫刻
¥ 12220
薄端 生け花 唐銅 花器 華道具 茶道具 花入 華道 古道具
¥ 10270
ユタ様専用AE10 三巻筒 ゴマ竹 竹製花器 花入 内銅張 専用紙箱 茶道具 華
¥ 9360
花器 牡丹籠
¥ 24840
扇子 20.5cm 白檀 透かし彫り 繊細 細工 工芸 着物 和装
¥ 9490
茶道具 風炉先屏風 江戸間 利休梅×鳥の子 蓬春堂謹製
¥ 14900
春画 置物 インテリア 陶器
¥ 15000
MA247 輪島塗 桜楓金蒔絵 洗朱塗椀 二客 木製漆器 切金 紅葉
¥ 10140
ほぼ未使用 茶道具 秋草彫入 薬缶 水注 水屋道具 煎茶道具 金属工芸 紙箱
¥ 12000
郷土玩具 長野 中野土人形 頭巾かぶり子供 作者:奈良久雄
¥ 12870
未使用 茶道具 前田宝泉造 天目型 黒仁清七宝繋ぎ 数茶碗 十客揃 陶印 共箱
¥ 15000
落札価格12400円
177 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！