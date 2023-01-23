『Kiko kostadinov パンツ プラック 44サイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 04時 46分に出品され03月14日 04時 46分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



ご覧いただきありがとうございます。



ブルガリアの天才デザイナー、Kiko Kostadinovはセント?マーティンを卒業後、独自の工業的なシンプルなデザインでファッション業界で独走している

デザイナーがファッションを通してデザインしたアイテムにはストーリーがあり、このブランドの服の多くはゆったりとしたバージョン、特殊な裁断デザインで、色も控えめで、さらに派手なアクセサリーで装飾されていない、「新しい工学服」風のデザインコンセプトと呼ばれている

今シーズンのメインアイテムです



Kiko kostadinov の パンツ です。

かっこいいパンツです。



カラー：ブラック

総丈110cm ウエスト78cm ヒップ56cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: キココスタディノフ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ Kiko

kostadinov

パンツ

プラック

44サイズ