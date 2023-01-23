『student apathy bone knit Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 20分に出品され03月14日 18時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早く売りたいので値下げ交渉応じます。



以前購入しましたが着用する機会がなかったため出品させていただきます。



光の当たり方で黒く見えますが、実際は3枚目の通り緑です！



大人気商品で一昨年のモデルのため現在入手不可です。

中古品になりますので気になる方は購入をお控えください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ student

apathy

bone

knit



Lサイズ