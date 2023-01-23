『Vivienne Westwood ショルダーバッグ オーブ チェック柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 43分に出品され04月05日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwood ショルダーバッグ オーブ チェック柄 斜め掛け コンパクト

赤 オフホワイト



一枚目の左下の白の部分は汚れではなく影です。



内側のプレートに傷あり

下側角に擦れあり

状態は写真でご確認ください。

ご理解頂ける方にお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Vivienne

Westwood

ショルダーバッグ

オーブ

チェック柄