『GUCCI バックパック リュック レザー ナイロン ブラック 0030233【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 59分に出品され03月19日 06時 59分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆アイテム

GUCCIグッチ

バックパック リュックサック ミニバッグ

003 0233



☆サイズ

タテ:29cm

ヨコ:25cm

マチ:10cm

ショルダー:最大77cm



平置き実寸。





☆状態

こちらの商品状態は【B】です。



【N】タグ付き新品

【S】 未使用に近い、非常に綺麗

【A】 目立った傷や汚れはなく綺麗

【B】 使用感があり、若干の傷や汚れがある

【C】 傷や汚れ、使用感が目立つ

【D】 使用に問題がある・ジャンク・訳あり品





・レザー部分の細かいスレ、傷

・金具部分のくすみ、汚れ

・形状のヨレ

がありますが、目立ちにくく、まだまだ末長くお使いいただけます。



中古品にご理解の上、購入をお願いします。





☆カラー

黒 ブラック



☆素材

ナイロン レザー





☆備考

もしよろしければ、フォローいただけると大変喜びます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

バックパック リュック レザー ナイロン ブラック

0030233