『GUCCI バックパック リュック レザー ナイロン ブラック 0030233【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 59分に出品され03月19日 06時 59分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|グッチ
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落札価格13350円
732 入札履歴
終了
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