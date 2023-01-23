『RRL ダブルアールエル 名作 ショルダー/メッセンジャーバッグ ヴィンテージ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 08時 22分に出品され03月19日 08時 22分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 生地感や加工具合、色味を変えながら過去何度もリリースされたRRLの隠れた名品 『BUCKLAND MESSENGER』



頑強なオリーブの上質なキャンバス地とレザーパーツを巧みに使い分けたRRLとしては小回りが効く小さめなサイズ感のショルダーバッグ。

ふんだんに使用された重厚なレザーで構成された2WAY仕様のバッグ。



外側にフラップポケットがあるので

財布、電話、シガレットの収納にも便利。

両サイドにも小物が入るポケット付き。



バッグに用いられるRRLのタグ、

ブラス製ダブルTALONジッパー。

オールレザーのショルダーストラップ。

ブラウンズビーチタイプのスナップボタン。

縁周りにレザーパイピング。



ヴィンテージ感たっぷりの味のある

ショルダーバッグです。



SIZE ：（cm）

W:39

H:29

D:12

ショルダー:105～125

ハンドル:20



当たりや使用感など多少ありますが

まだまだ良い状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RRL

ダブルアールエル 名作

ショルダー/メッセンジャーバッグ ヴィンテージ