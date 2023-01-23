『人気古着 NIKE 90s 銀タグ 刺繍ロゴ ナイロンジャケット 刺繍 ビッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月02日 23時 52分に出品され03月02日 23時 52分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------------------



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ブランド ナイキ





サイズ

表記サイズ XLサイズ

着用感 相当

着丈 73.5

肩幅 ラグラン袖

身幅 76

裄丈 96

※平置き測定。

ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。



カラー 緑色 グリーン カーキ系





柄 無地





素材 ナイロン100



カテゴリ メンズ アウター ジャンバー





コンディション

全体的に使用感、汚れがあります。



memo

1990年代 銀タグの刺繍ビッグロゴ ナイロンジャケット、人気のカーキグリーンです。



オーバーサイズ、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット がトレンドの今メンズ レディース問わずユニセックスで着用頂けます。



古着（ビンテージ ）は加工では出せない、

やつれ・色落ち・雰囲気など個性が魅力の一点ものなので、人とは被らないオリジナルコーデを楽しめます。



気持ちの良いお取り引きを心掛けております。

自己紹介に【 注 意 事 項 】を記載しておりますので

必ずお読みになってからご購入をお願いします。

気になることがありましたらお気軽にご質問下さい。



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#ぼたんNIKEアウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 人気古着

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