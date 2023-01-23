『希少 バンソン スタジャン レザージャケット バイカラー サイズ36【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 58分に出品され03月23日 04時 58分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿ブランド

VANSON バンソン







✿アイテム

スタジャン レザージャケット ライダースジャケット



希少カラー ヴィンテージ



＊付属品は画像に写っている物がすべてです。







✿サイズ（平置き実寸）

表記 : 36

裄丈 : 約 93cm

身幅 : 約 52cm

着丈 : 約 58cm



＊実寸とお手持ちの服を比べるなど、必ずサイズをご確認いただいてからご購入願います。







✿状態

ところどころ色褪せ、傷汚れやレザー古着の匂いはありますが、まだまだご使用いただけます。



＊一般的な中古のダメージはご了承ください。







✿カラー

ブルー ネイビー

グレー

ブラック



＊撮影や閲覧の環境によって現物と色味の異なる場合があります。







✿主な素材

レザー 本革







✿購入先

大手ブランドリユース店で購入した鑑定済みの正規品です。万が一、偽物の場合は無料で返品を承ります。



⚠︎返品すり替え詐欺が増加しているため、【プロテクションタグ（オレンジ色）】を付けているお品物があります。プロテクションタグ切り取り後の返品はお受けできませんので、ご了承ください。



⚠︎プロテクションタグやビデオ撮影（発送前及び返品開封時）の他にも、複数のすり替え防止策を実施しています。







✿発送

小さく折り畳み、簡易包装にて3日（72時間）以内に発送します。



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コメント無しでご購入いただけます♪

専用、取置き、着画は行っていません。



他にもいろいろ出品しています(。ᵕᴗᵕ。)

#おもちメンズアパレル



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＊1333

カラー···ブルー、グレー、ブラック

素材···レザー



スタジアムジャンパー バイカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バンソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

バンソン

スタジャン

レザージャケット

バイカラー

サイズ36