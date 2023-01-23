『２３区 バーガンディ チェスターコート ４０（１１号） 未使用品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 00分に出品され03月19日 06時 00分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このバーガンディのチェスターコートは、シンプルながらも洗練された印象を与えます。どんなコーディネートにも合わせやすく、特別な日やカジュアルな日常使いに最適です。



【高品質な素材】

毛１００%素材は、保温性が高く、寒い季節でも快適に過ごせます。しっかりとした生地感があり、長持ちすること間違いなしです。



【実用的なポケット】

サイドポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。スマートフォンや小物をさっと収納できるので、外出時にも便利です。ウエストベルト付き



- 色: バーガンディ（２枚目が実物に近いです）

- スタイル: チェスターコート

- ブランド: ２３区

- 素材: ウール１００%

- ポケット: サイドポケット

- ウエストベルト付き



ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···42cm

身幅···52cm

着丈···106cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ２３区 バーガンディ

チェスターコート ４０（１１号） 未使用品