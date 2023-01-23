『amnjx 平本蓮 ジャージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 29分に出品され03月27日 14時 29分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回着用しました。

所々毛玉がありますが汚れ、傷はありません。

コメント頂ければお値引します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ amnjx

平本蓮

ジャージ