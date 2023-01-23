『Castelli サイクルジャケット GORE-TEX INFINIUM⭐︎M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 29分に出品され04月03日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|カステリ
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¥ 12740
落札価格9750円
187 入札履歴
終了
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