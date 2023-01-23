『Castelli サイクルジャケット GORE-TEX INFINIUM⭐︎M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 29分に出品され04月03日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Castelliは高品質なサイクリングウェアで知られています。特にこのジャケットは、厳しい気象条件でも快適に過ごせる設計です。



【素材】

GORE-TEX INFINIUMを使用しており、優れた防風性と防水性を兼ね備えています。これにより、雨や風から体を守り、快適なライディングを実現します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴で、ジッパー付きの長袖です。サイクリングだけでなく、普段使いにも適しています。



- ブランド: Castelli

- 色: 黒

- 素材: GORE-TEX INFINIUM

- デザイン: ジッパー付き、長袖

- ロゴ: Castelliロゴ

- 特性: 防風・防水



ご覧いただきありがとうございます



⭐︎カステリ size M



⭐︎素材がゴアGORE-TEXになっています



⭐︎人気のカステリ

早めにどうぞ



⭐︎美品だとおもいますが、

中古だとご理解の上での入札で

よろしくお願いします



袖···長袖



ジャンル···ロードバイク



ジャンル···レーサー



ジャンル···マウンテンバイク 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カステリ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ Castelli

サイクルジャケット

GORE-TEX

INFINIUM⭐︎M