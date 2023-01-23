『porter classic ALOHA SHIRT - FRENCH FILM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 11時 12分に出品され03月27日 11時 12分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 porter classic

ALOHA SHIRT - FRENCH FILM



navy

サイズ M

サイズ詳細は添付画像を参照下さい。



室内試着程度、外着無しです。

極美品です。

タグはありますので、ポケットに入れてお付けします。



他フリマでも出品してる為、そちらで売れた場合は取り消します。



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yaeca 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポータークラシック

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