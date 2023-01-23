『ORCIVAL オーシバル ピーコート サイズ１４【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 01時 01分に出品され05月10日 01時 01分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ORCIVAL オーシバルのピーコート！☆





しっかりとした上質な生地感の厚めのウールメント素材です。

スッキリとしたキレイなシルエットなので定番でお使い頂けます。



ネイビーなので、合わせやすさもあり

寒い季節にはぴったりのアイテムです。





【ブランド】ORCIVAL オーシバル





【商品名】コート

レディースコート多数出品中♪

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#コートナチュラルファイン





【表記サイズ】記載がありません。実寸をご確認下さい。





【実寸サイズ】

肩幅 約40cm

着丈 約63cm

身幅 約47cm

袖丈 約56cm

※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。





【素材】画像参照





～ディスプレイに使用している小物は含まれません。～





D2110191 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ORCIVAL オーシバル ピーコート サイズ１４