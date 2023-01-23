『ガツンと最強ケミストリー13# CRDP CBD cbp cbn CRD cbg【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 45分に出品され03月11日 21時 45分に終了予定です。即決価格は10,695円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHEMISTRY13



懐かしのガッツリ体感系！

ご自宅のみよろしくお願いいたします！





CHEMISTRY13

さっそくですが、大人気のCHEMISTRYリニューアル完成しました。

今回もなくなり次第の数量限定発売！





今回のはかなり上質なリラクゼーション

か、な、り、良い感じの体感です。





本アカウントがフォローしていない偽アカウントにお気をつけください！

なりすましています。

本アカウントとお互いフォローしてるのはこちらです！それが、１番の証拠です！





★CHEMISTRYシリーズお買い求めの方に★

☆☆☆ニュアンスステッカー★★☆☆☆☆

★★☆☆☆★★プレゼント★★☆☆☆★★





メルカリでもずっと根強い人気のケミストリーリキッドシリーズ。

リニューアルして再登場！



上級者向けCHEMISTRYリキッド13

別名、駆け込み寺リキッド





内容量:1ml



成分 originalHigh TX CPM 98% 天然麻抽出テルペン2%



※2024年5月9日以後、禁止になりました成分は含まれておりません。

※その他の違法な成分も含まれておりません。





他で購入したリキッドが効果なく効果あるのを探しているというコメントがすごく多いので、駆け込み寺リキッドとして開発しました。

是非一度当店のリキッドをお試しください。







※はじめは少し吸って様子を見てください。



※以前から出品中のフルスペクトラムリキッド［9800円］との併用で更なるアントラージュ効果を発揮します。

※吸引後の車の運転などはおやめください



※使用して気分が悪くなったり体調の悪化がみられた場合は速やかに製品の利用を中止して下さい

※妊娠中、授乳中の方は念のため吸わないでください



※成人の方の利用のみよろしくお願いします



※体に合わない場合は使用を中止してください。

ご理解よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>その他 商品の状態: 新品、未使用