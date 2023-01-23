『【LOUIS VUITTON】ショルダーバッグ 旧型ダヌーブ モノグラム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 34分に出品され03月11日 13時 34分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



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#サトーその他バッグ





○ブランド

LOUIS VUITTON

ルイヴィトン



○商品

ショルダーバッグ

旧型ダヌーブ

モノグラム



A4収納不可

自立不可





○シリアルNo.・型番

80年代以前のモデルになります



○カラー

ダークブラウン

焦茶色



※色は、3枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



○サイズ

縦×横×マチ（約・cm）

24×20×8



ショルダー紐 最長 約103cm





○素材

PVC





○付属品

なし





○状態



★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪



表地 :縁にスレあり

裏地 :スレあり



型崩れ :クセ程度

角スレ :あり

持ち手 :良好

金具 :スレ、メッキ剥がれあり

ファスナー :良好

ペタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。



・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#サトーその他バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【LOUIS

VUITTON】ショルダーバッグ 旧型ダヌーブ モノグラム