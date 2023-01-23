『着物 紬 伝統工芸士 岡田勇 正絹 袷【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 30分に出品され03月14日 14時 30分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 伝統工芸士 岡田勇の紬、袷着物です。

茶に近いカーキー色のベースに

グリーン系のチェックと十字絣が

縞になったとっても素敵な紬です。

黄土色の八掛がアクセントになっています。

しっかりした生地でホッコリとした風合い！

寒い季節には重宝します。

お色についてはカメラや携帯によって違いがあると思いますが掲載している写真より若干濃い目です。

目立ったキズ、汚れは無いと思います

見落としはご了承下さい。

小さく畳んでの発送になります。



前幅 25.5cm

後ろ幅 29.5cm

裄 63cm

袖丈 49.5cm

身丈158cm

(素人採寸) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 着物 紬 伝統工芸士 岡田勇 正絹 袷