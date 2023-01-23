『Supreme Snow White Tee Navy【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 09時 59分に出品され03月24日 09時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※配送は10／21以降になります。



ロサンゼルスの店舗で直接購入しました。



Supreme Snow White Tee "Navy"



カラー Navy

Size M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Snow

White

Tee

Navy