『窪塚洋介着 supreme Hooded Down JKT Receipts【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 12時 41分に出品され03月05日 12時 41分に終了予定です。即決価格は35,696円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▲商品アイテム▲





・ブランド Supreme シュプリーム



国内直営店で購入！！



20AW Hooded Down Jacket Receipts



販売数も少なかっため、殆ど流通せず、今でもなお希少モデルとなっております。





カラー ホワイト テクスチャード ビックシルエット ゆるだほ スウェット ヘビーウェイト デカロゴ BOXLOGO 総柄 グロテスク





・サイズ L 全く出回らないゴールデンサイズです！



完売したビックシルエットのヽ(;゜;Д;゜;; )ギャァァァ





・着丈69・身幅66 袖丈74







▲状態▲ボディーと内側部分的多少の黒汚れと黄ばみがございますが、レシートデザインなので近くでなければ目立ちにくいデザインです。



まだまだ問題なく着用可能ですし、何よりネットでも数が出回らないデザインなので超希少です。



完売してプレミアなモデルですヽ(;゜;Д;゜;; )ギャァァァ







▲ショップ説明▲

男性も女性でも楽しめる古着をご提案致します。





▲下記アイテム出品中▲





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Hooded

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