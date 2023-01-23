『iPhone SE2 ホワイト 128GB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 28分に出品され03月03日 23時 28分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···iPhone

機種名···iPhone SE 第2世代 (SE2)

カラー···ホワイト

容量···128GB

購入したキャリア···SIMフリー

バッテリー最大容量···84％





修理履歴はありません。

動作不良も特にありません。

中古としての若干の小キズはありますが、素人目には目立たず、綺麗な状態だと思います。

付属品は特にありません。

初期化した上でお送りします。



返品交換は不可となりますので、内容をよくご確認の上、ご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル