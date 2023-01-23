『Jabra Elite 10 ワイヤレスイヤホン Bluetooth ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 29分に出品され03月09日 01時 29分に終了予定です。即決価格は11,362円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封



Jabra ジャブラ

Elite 10 ワイヤレスイヤホン Bluetooth

ブラック



定価44800円



他の物を使用する為、こちらは不要になりました。

コンパクト便にて発送致します。大幅なお値下げ交渉ご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用