『YAECA ミリタリージャケット S オリーブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 22時 11分に出品され03月13日 22時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

YAECAは、シンプルでありながら機能的なデザインが特徴のブランドです。このジャケットは、ミリタリースタイルを取り入れた洗練されたアイテムです。



【素材と快適さ】

100%コットン素材を使用しており、通気性が良く、快適な着心地を提供します。日常使いにも適しており、長時間の着用でも快適です。



【機能性】

4つのポケットが付いており、収納力に優れています。実用性とスタイルを兼ね備えた一着です。



- ブランド: YAECA

- 素材: コットン100%

- 色: オリーブ

- ポケット数: 4つ

- スタイル: ミリタリージャケット

裏地なし



肩幅···約42cm

身幅···約50cm

着丈···約65cm

袖丈···約59cm



自宅保存の為ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヤエカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ YAECA

ミリタリージャケット S

オリーブ