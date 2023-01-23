『SHFiguarts 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー 50周年記念版【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 15分に出品され03月13日 18時 15分に終了予定です。即決価格は14,800円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

このセットは、SHFiguartsシリーズの「仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー」と「ライズホッパー＆ライジングインパクトエフェクトセット」を含んでいます。特に、50周年記念版として特別なデザインが施されています。



【特徴】

ライジングホッパーは、可動性が高く、さまざまなポーズを取ることができるフィギュアです。エフェクトパーツを使用することで、よりダイナミックなシーンを再現可能です。



【イベント情報】

この商品は、TAMASHII NATIONS 2020での特別なリリースであり、コレクターにとって貴重なアイテムです。

●ゼロワン ライジングホッパー



●シャイニングホッパー



●リアライジングホッパー



●マシン ライズホッパー



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DX玩具 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 未使用に近い