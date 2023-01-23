『ジョーダン FLT ヘリテージ ウール プルオーバー L/S フーディ XXL【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 19時 12分に出品され04月07日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リユース品の1点物ですのでお早めに！



JORDAN BRAND AS M J FLT HRTG WOOL PO HOODIE ARCHAEO BROWN 21HO-I

ジョーダン ブランド ジョーダン FLT ヘリテージ ウール プルオーバー L/S フーディ



size XXL



原産国】中国

【素材】本体素材：アクリル49% ポリエステル38% 毛13% 裏地素材：綿100%



定価15400円



かくて心地よく、着やすいアイテム。季節に適した快適さとJordanの高級感のあるデザインを両立。厚手のウール混紡素材を使用し、ゆったりとした着心地を実現。マイケル・ジョーダンのイメージを使用した新しいFlightグラフィックを背面にプリント。

リユース店で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ジョーダン

FLT

ヘリテージ

ウール

プルオーバー

L/S

フーディ

XXL