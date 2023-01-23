『グローグリーン 128GB 5G （新品、未使用）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 22分に出品され03月08日 23時 22分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OPPO A79 5G 128GB

グリーン

SIMフリー



2024年11月17日（土）

Y!mobileにて新品購入しました！



動作確認済み



店舗で動作確認の際に開封したのみの

新品未使用品です(*ˊ˘ˋ*)。♪:*°



シリーズ...OPPO



機種名...OPPO A79 5G



容量...128GB



画面割れ...なし



機能不良...なし



購入したキャリア...Y!mobile



バッテリー最大容量...100%



付属品···ACアダプター,説明書,箱



付属品···説明書,箱 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オッポ