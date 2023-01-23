『極美品✨ BURBERRY 長財布 レザー 黒 メガチェック ロゴ金具 ラウンド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 06時 32分に出品され04月01日 06時 32分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRYのラウンドジップタイプの長財布が入荷致しました✨

ブラックカラーの無地レザーにロゴ金具があしらわれたデザインで、メンズ&レディースともにお使い頂けます♪

やや使用感はございますが、目立つ傷や汚れはなく、まだまだ気持ちよくお使い頂けます^ ^





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【アイテム】

BURBERRY バーバリー



長財布 ロングウォレット

ラウンドジップ ラウンドファスナー

ジッピーウォレット

小銭入れ コインケース

札入れ カードケース

レザー 本革

ブラック 黒 シルバー金具 銀色

シルバーロゴ金具 メガチェック

ノバチェック 無地 シンプル

メンズ レディース 男女兼用

ハイブランド 高級感





【サイズ】

タテ19cm

ヨコ10cm

奥行2cm



平置き実寸。



【状態】

全体的に使用感はございますが、目立つ傷や汚れはなく、まだまだ気持ちよくお使い頂けます✨



◎ファスナー良好



【カラー】

ブラック

シルバー



【素材】

レザー



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

大手リサイクルショップ

ブランドリユース店

ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

にて鑑定済みの正規品です。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:99940FB1322 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 極美品✨

BURBERRY

長財布

レザー

黒

メガチェック

ロゴ金具

ラウンド