『FENDI 今期 FFジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 14時 25分に出品され05月05日 14時 25分に終了予定です。即決価格は88,480円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今期のジャケットです

1度着用

似合わないので

出店します



大阪心斎橋FENDIで購入



欲しかった人は

お得だと思います



定価246400



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FENDI

今期

FFジャケット