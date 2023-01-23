『セイゲツ様専用 バッグ エールライン カバス グレー A4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 04時 31分に出品され03月19日 04時 31分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイゲツ様専用です。



"即決できる方"にはお値引き額UP中です。

お気軽にコメントお待ちしております。



鑑定済み正規品！即購入もOK！

24時間以内発送を心掛けてます♪



◎大きな傷・大きな汚れなし♪

◎型崩れも少なく、綺麗な形♪

◎金具もピカピカ♪

◎スムーズなファースナー開閉♪

◎破れやベタつき感なし♪

◎全てのポケット剥がれなし♪

◎たばこ吸いません！専用ケースで保管中♪



◆商品について◆



エルメス Herms

トートバッグ エールライン カバス ハンドバッグ A4収納

グレー

メンズ レディース ユニセックス



【サイズ(約)】：

縦40cm 横30cm 厚さ8cm



【仕様】：

メインポケットx1 内側ポケットx1



【購入元】：エコオク



【付属品】：本体のみ。



◆状態について◆



使用時に出来る範囲の擦れ等がございますが、

全体的に程度の良い状態です。

・ファスナー 良好

・ホック 良好

・破れ 無し

・剥がれ 無し

・ほつれ 無し

・擦れ 小

・ベタつき 無し



◆購入について◆



取り扱い全てのブランド品は、鑑定済みの正規品です！

主に古物商許可証のみ参加可能な業者オークションにて購入しております。万が一、偽物がありましたら返品返金のご対応いたします。



無言購入可能です。値下げ交渉中でも購入された方が優先になります。



丁寧にクリーニングしてありますので、綺麗な状態で到着後すぐご使用いただけます！



思っていた商品や状態と違った等の理由での返品は、お受け致しかねます。状態を確認し、同意してくださった方のみご購入をお願いいたします。



その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願いいたします♪



※ご購入前に必ずプロフィールをご一読お願いいたします。



★SHOP紹介★

#yuistore



A551 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セイゲツ様専用

バッグ

エールライン

カバス

グレー

A4