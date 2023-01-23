『ちびちゃんず。様 専用 GALERIE VIE 122209【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 20時 56分に出品され03月30日 20時 56分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】GALERIE VIE／ギャルリーヴィー





【商品説明】カシミヤ混の上質なチェスターコートです。

脇下から裾にかけて広がるAライン、シルエットもとても綺麗です。





【サイズ】【 M 】

肩幅54cm／身幅53cm／着丈102cm

袖丈75cm(首付け根〜袖口)

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい





【カラー】カーキ





【アイテム】チェスターコート ロングコート

羽織 アウター 総裏地





【素材】ウール ナイロン カシミヤ キュプラ





【状態】目立つ傷や汚れもなく、状態は綺麗です.:*☆





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【注意事項】

・サイズ表記のみだけで判断せず必ず上記実寸サイズを参考にご判断下さい。

・検品は丁寧に行なっておりますが、小さな傷や薄いシミ等の見落としがある可能性もございます。

・日の光をメインに撮影しております。ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。

・小さく畳んで発送致しますので、畳みジワはご了承下さい。





＊上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い

致します。





その他

イエナ／スピックアンドスパン／ビアズリー／ガリャルダガランテ／プラージュ／フレームワークマカフィー／ギャルリーヴィー／ウィムガゼット／23区／セオリー／アンタイトル ／ヌキテパ／パドカレ／フレイアイディ／ラルフローレン／マーガレットハウエル／ミズイロインド／アナイ／フランクアンドアイリーン／クラネ／マディソンブルー／バーバリー

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管理番号／122209 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ギャルリーヴィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ちびちゃんず。様

専用



GALERIE

VIE



122209