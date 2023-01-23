『ポーターフューチャーデイパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 02分に出品され03月06日 20時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド ポーター(吉田カバン)

シリーズ フューチャー

カラー ブラック

サイズ 横31×縦40×マチ11(㎝)

小売価格 45100円

◆ビジネスリュックとしても、普段使いとしても使えます。

◆小分けポケットだけでなく、PC収納スペースも完備されています。

◆撥水加工されているため、多少の雨ぐらいなら中の荷物は大丈夫です。

◆特筆すべきダメージや汚れ等は、見たありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーターフューチャーデイパック