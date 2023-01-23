『【美品】セオリー S 黒 ダウン ジャケット ショート コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 13時 23分に出品され03月24日 13時 23分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◯アイテム



theory セオリー

ダウンコート ダウンジャケット







ボタンを留めるとハイネック

あけるとビッグカラーの華やかなコートになります。

とても人気のあるシンプルなデザインです。

袖口はリブになっているので風が入ってこなくて暖かいです。





◯カラー

ブラック 黒系





◯平置きサイズ(cm)



着丈 72

身幅 50

肩幅 43

袖丈 64

裄丈 85



◯状態

目立つダメージもなく綺麗です。

綺麗ですがあくまでも古着です。古着にご理解いただけます方のご購入をよろしくお願いいたします。



この他にもたくさん出品しておりますので是非

ご覧いただけましたら嬉しいです!

おまとめ大歓迎です！





◯発送

ゆうゆうメルカリ便またはエコメルカリ便を予定しています。



大きな物ですのでなるべくコンパクトにたたませて頂きます。予めご了承ください。







カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】セオリー

S

黒

ダウン

ジャケット

ショート

コート