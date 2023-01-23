『ADAツイストカウンター 本体のみ 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 34分に出品され03月30日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体のみです。

数ヶ月使用しましたが、外観に全く傷等はありません。

ビートルカウンターのサブ機で使っていた為、水を通して使った期間自体が少ないです。



本体のみになりますので、ご理解いただいた上でご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>魚用品・水草>>>水槽用品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし