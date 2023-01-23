『美品・限定 キーファーノイ レザー ボディバッグ ショルダー ブラック/レッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 08時 44分に出品され04月23日 08時 44分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品情報

ブランド名：Kiefer neu

シリーズ：限定 レザーボディバッグ





■カラー

ブラック/レッド





■素材

牛革





■状態

目立った傷や汚れはなく全体的にキレイです。





■定価

24200円





■サイズ詳細



横幅：17cm

高さ：38.5cm

マチ：9.5cm



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管理番号：2411036

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カラー...レッド

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キーファーノイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品・限定

キーファーノイ

レザー

ボディバッグ

ショルダー

ブラック/レッド