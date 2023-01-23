『バドミントンラケット アストロクス88s3UG5【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 12時 44分に出品され03月09日 12時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前に購入して、一年くらいダブルスで主に使っていました！3Uでも軽い方なのに、重くて速いスマッシュ打てるのでとてもおすすめです！接触はほぼないです。グロメットをよく変えて大事に使っていたので、使用に問題はないです！気軽にコメントください！！#ヨネックス #アストロクス88s #バドミントン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヨネックス