『バドミントンラケット アストロクス88s3UG5【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 12時 44分に出品され03月09日 12時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヨネックス
アストロクス77プロ 国内正規品 4U6
¥ 13000
あおさん専用①アクトロクス55 ヨネックスバドミントンラケット
¥ 8580
ヨネックスバドミントンラケットジャンク品ナノレイzスピードアストロクス88s d
¥ 8190
アストロクス88d pro ニューモデル
¥ 12500
【新品未使用】インフェルノスマート/4U5/ゴーセンバドミントンラケット
¥ 11000
超美品 ナノレイzスピード
¥ 10140
バドミントンラケット
¥ 7020
【美品】アストロクス88D/旧色/レア/4ug5/限定品
¥ 11000
【美品】YONEX NANORAY Z-SPEED ライムイエロー バドミントン
¥ 11245
ヨネックス バドミントン ナノフレア700 レッド 5U G5
¥ 11375
アストロクス77 4UG5
¥ 11555
リーニン エアロナット9000i AERONAT
¥ 11050
YONEX ラケットASTROX 77 PRO アストロクス 4UG5 美品
¥ 10800
ハルバーテック9000 3U
¥ 10800
aimi様専用 YONEX ヨネックス DUORA10 デュオラ10 3U4G
¥ 10530
アストロクス88Dpro
¥ 11050
バドミントンラケット E.B.CAP Plus アストロクス
¥ 10500
【新品同様】YONEX ナノフレア700 ツアー 4U5
¥ 11699
落札価格9750円
545 入札履歴
終了
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