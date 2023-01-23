『Channel Islands Happy Everyday 510【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 47分に出品され03月26日 12時 47分に終了予定です。即決価格は34,680円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アルメリックのハッピーエブリデイになります。

1年前ほどにムラスポで購入し、fever•Gstakeと共に使用しておりましたので、メインで使用してはおりません。

そのためテール等もヒビなく綺麗です。



このたびボード整理により出品いたします。



海外へボードトリップの際、飛行機で傷がついてしまったため、ボトムをショップへリペアに出しております。

そのため浸水による傷ではございません。



LENGTH : 510

WIDTH : 19 3/4

THICKNESS : 2 1/2

LITERS : 30.9

FIN : future



当方170cm 68kgで普段27L前後の板に乗っています。

オーバーフローの板に乗ろうと思い、使用しておりましたが、浮力による動かしづらさは全く感じず、小波ではスピード、頭オーバーではテイクオフが早く、テールも絞られているので、ターンの伸びも良く、切り替えしやすいです。

オールラウンドにお使い頂ける板だと思います。



千葉北周辺で手渡しを希望します。



【製品概要】

TWO HAPPYをベースとしてブリット・メリックがデザインしたHAPPY EVERYDAYはどのクイバーにも不可欠と言える 毎日用ショートボードです。ライダーから高評価を得たTWO HAPPYのパフォー マンス性を生かしたまま、どんなコンディションでも使用できる様な毎日乗れる様なショートボードを追求し、誕生した。小波ボードより マニューバーに優れていながら、アベレージなコンディションでもグロベラーに 匹敵する程のスピード性と操作性を備えている。HAPPY EVERYDAYは ハイパフォーマンスショートボード(TWO HAPPY)とグロベラー(ROCKET WIDE)の間に分類されるオールラウンダーボードで、チャネルアイランズチーム から既に高評価を受けており、ライダーではないタジ・バロウもロトネスのWCT イベントでもこのモデルを使用する程です。毎日巡り会う様な波やコンディション でもストークし、毎日使いたくなる様なパフォーマンス性抜群です。





フォーム素材···PU



フィンシステム/フィンボックス···FUTURES



フィン本数···トライフィン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: チャンネルアイランドサーフボード