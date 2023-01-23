『希少 大人気 ヒョンジン着用 シュプリーム スタッズ ベロア トラック パンツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 22時 35分に出品され03月24日 22時 35分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



●ブランド



Supreme

シュプリーム





●商品説明

こちらは、シュプリームのスタッズジャージです。

ストリートブランドのTHE KING

「Supreme（シュプリーム）」

Stray Kidsヒョンジン着用モデルで

ラグジュアリー感のあるベロア素材のトラックパンツでパンツの両サイドにはスタッズがポイントとなっています。

デザインは元より素材や縫製にもこだわりを感じられるシュプリームのアイテムは使用しているだけであなたに至福な一時を与えてくれます。





●サイズ



Mサイズ



ウエスト 80cm

わたり 25cm

総丈 96cm

股下 71cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。





●カラー



ブラック ホワイト

黒 白





●状態

比較的綺麗な状態で

目立つ汚れ等無く、まだまだご着用いただけます。





●発送



匿名発送

らくらくメルカリ便にて発送致します。

コンパクトにして発送致します。

基本的に１〜2日で発送致します！

(都合で遅れる場合があります。)



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最後までご覧いただきありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 希少 大人気 ヒョンジン着用 シュプリーム スタッズ ベロア

トラック

パンツ