『【大判】トライバルラグ カーペット アフガニスタン 絨毯 ペルシャ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 13時 35分に出品され04月07日 13時 35分に終了予定です。即決価格は28,458円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アフガニスタン産

トルクメン族作

経年３５年



縦幅：274cm（フリンジを含まない最大幅での計測です。）

横幅：200cm

厚み：7mm



赤・黒・濃茶



ウール



★ヴィンテージ★経年による色滲み、全体的に後染めされた痕、味のある擦れが広がっております。



畳んで発送予定です。一時的な畳み皺はお許しください。



返品・返金は無しでお願いします。



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