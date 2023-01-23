『【大判】トライバルラグ カーペット アフガニスタン 絨毯 ペルシャ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 13時 35分に出品され04月07日 13時 35分に終了予定です。即決価格は28,458円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ラグ・カーペット・マット>>>その他
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
【新品未使用】絵画風絨毯 絨毯 鷲 イーグル 猛禽類 ペルシャ産 ペルシャ
¥ 34323
スマトラ島 パレンバン 金刺繍 乳児覆い布
¥ 17480
超レア 大判 236× 133 マゼンタ 青い鳥8羽 トルコヴィンテージラグ
¥ 26312
[SALE]パキスタン 手織り絨毯 リビングラグ size:205x140cm
¥ 35445
MODERNICA x BAPE モダニカ ラグマット 巨大
¥ 71050
9236 アイボリー ベルギー絨毯 ラグ 135×195 モケット織 1.5畳
¥ 9344
Maison STRAY SHEEP ラグ
¥ 12545
トライバルラグ オリジナルトルクメン ボハラ&バタフライ108cmx200cm
¥ 105156
60.5×119.5 ワサビグリーンオーバーダイ レア トルコヴィンテージラグ
¥ 9230
ムートンラグ ベージュ 約165cm x 140cm
¥ 13000
vintage 海外輸入 ラグ マット カーペット 犬Dog ドッグ アニマル柄
¥ 9906
ペルシャ絨毯 玄関カーペット 豪華 新品未使用 高級 値下げ 送料無料
¥ 161244
humanmade ラグ カーペット
¥ 9750
ぺったんこ タイガー ラグ タフティング フロアマット
¥ 10140
デニム パッチワーク ラグ カーペット ★wtw(ダブルティー)購入品★
¥ 13200
200×159cm ペルシャ絨毯 手織りギャッベ アマレ族 ギャベ
¥ 86970
vintage rug, 207
¥ 12350
MIYOSHI RUG 三好 ミヨシラグ ALWAYTH MOOON RUG
¥ 13400
落札価格28458円
409 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！