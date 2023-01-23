『THE NORTH FACE リバーシブルテックエアーフーディ size L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 45分に出品され03月26日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE リバーシブルテックエアーフーディ NT61984 Reversible Tech Air Hoodie

カラー:GRAY size:L



着用も少なく状態の良い美品です。



リバーシブルの一着で、カジュアルシーンで2通りのコーディネートが楽しめます。



保温性と通気性を兼ね備える特殊3層構造生地を使用した、リバーシブル仕様の軽量スウェットジップパーカです。

ストレッチ性が高いニット生地を、ダンボール状の気室空間のある3層構造に形成することで、肉厚な質感ながら軽量で、保温力を発揮するデッドエアが発生しやすい生地構造を実現。

生地の表側には、防風性をもつリップストップ生地を配し、肌寒い季節に対応します。

不快な静電気の発生を抑える静電ケア設計です。



Fabric：表地 Rip Stop Nylon（ナイロン100％） 裏地 Stretch Tech Air Sweat（ポリエステル70％、レーヨン25％、ポリウレタン5％）

Function：保温性・通気性に優れる3層ニット素材／リバーシブル仕様／左右裾ファスナー付ポケット（布帛側のみ）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

リバーシブルテックエアーフーディ

size

L