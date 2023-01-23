『極美品 nano universe ダブル ライダース 羊革 ラム シープ M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 29分に出品され03月25日 22時 29分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#KED雑貨店



【商品】nano universe／ナノユニバース



ベルト付き レザー ダブルライダース キルティング



・暖かさと軽さに特化したサーモライト(R)中綿を使用

・リサイクルペットボトルから作られたファイバーを100％使用した機能中綿



モチモチとして触り心地の良いレザーです



腕のキルティングが色違いになっています



【サイズ】M 肩幅42cm 身幅50cm 着丈63cm 袖丈61cm ※素人採寸



【カラー】ブラック 黒 レッド 赤



【素材】羊革 シープスキン ラムレザー



【状態】極美品



※ブランド品に関して 古物市場、ブランド中古販売店、百貨店正規店・正規店購入となります。



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

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