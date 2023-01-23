『drew house SECRET HOODIE シークレット パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 36分に出品され04月17日 12時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：

Sサイズ:肩幅64 バスト116 袖丈54着丈72です。

Mサイズ:肩幅65 バスト120 袖丈55着丈74です

Lサイズ:肩幅66 バスト124 袖丈56着丈76です。※並行輸入品(海外正規品)の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。



※北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかりますので、ご購入前に一度、コメントお願い致します！



最後までご確認頂き誠にありがとうございました。

気になる点がございましたらお気軽にコメント下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ drew

house

SECRET

HOODIE

シークレット

パーカー