『Pelvis 骨盤ベルト S/M ペルビス sm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 04時 49分に出品され03月18日 04時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ダイエット・健康>>>健康用品>>>矯正用品・補助ベルト
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格10400円
569 入札履歴
終了
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