『Nikon D3100 デジタル一眼レフカメラ 18-55mmレンズ付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 43分に出品され03月11日 05時 43分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高画質撮影】

Nikon D3100は、優れた画質を提供するデジタル一眼レフカメラです。特に、18-55mmのVRレンズを使用することで、様々なシーンでの撮影が可能です。



【使いやすさ】

初心者にも扱いやすいインターフェースを備えており、撮影モードの選択が簡単です。自動モードやシーンモードを活用することで、誰でも素晴らしい写真が撮れます。



【充実の付属品】

バッテリーチャージャーが付属しており、すぐに撮影を始められます。バッテリーの持ちも良く、長時間の撮影が可能です。



- ブランド: Nikon

- モデル: D3100

- レンズ: 18-55mm f/3.5-5.6G VR

- バッテリー: Nikon EN-EL14

- 付属品: バッテリーチャージャー



ご覧いただきありがとうございます。



＜商品について＞

簡単オートモード付き一眼レフ



興味があるけど、購入を迷っている方

まずお試しで使ってみてはいかがでしょう！！



私自身、初心者で不安でしたが素敵な写真がたくさん撮れました！！



中古品になりますが、状態はキレイです

別の一眼レフを購入して使わなくなったので出品します



レンズに多少ホコリがありますが、撮影した写真はキレイに撮れます



撮影の動作確認はしてあります



望遠レンズ キャップ バッテリー ストラップ付き



あくまで中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし