『【新品未開封】PRIMUS KINJIA プリムスキンジャイワタニ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 04時 11分に出品され03月25日 04時 11分に終了予定です。即決価格は10,984円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度も開封しておりません。



P-CKJ-2

キンジャ

- PRIMUS

定価 ¥ 35,200（税込）



キンジャ

商品情報 PRIMUSストーブ

コンパクト設計のキンジャは、様々なアウトドアアクテイビティを楽しむ時のベースキャンプで活躍します。

手軽にどこでも持ち運ぶことができ、滑らかなウッドハンドルを手にして持ち運ぶ際はロック機能が働きます。

また、耐久性のあるボディ、取り外して掃除をすることを可能にするステンレスゴトクと受け皿を組み合せています。燃料ホースを介した1つのガスカートリッジで2つの火口を使用することができ、無駄なく燃料を使うことが可能です。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用

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