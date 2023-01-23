『PRADA ニットキャップ ビーニー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 38分に出品され03月19日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 渋谷西武のPRADAで購入したニットキャップです。

短時間での使用1.2回です。

ほぼ未使用に近い状態ですが、長期保存のため見落としがあるかもしれません。



カラー…チャコールグレー

素材…ウール100%



付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ PRADA

ニットキャップ ビーニー