『【美品】ミレー オレンジ／ブラウンマウンテンパーカゴアテックスメンズ95/M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 43分に出品され03月11日 13時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ふうか



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◯ 【海外限定】ミレー オレンジ／ブラウン マウンテンパーカ ゴアテックス メンズ95/M



◯ size:



着丈 69cm

身幅 53cm

肩幅 45cm

袖丈 60cm



◯ 色 : オレンジ ブラウン



◯ 状態: 美品



◯ 海外のリユースショップで購入した商品になります。安心してお求め下さい。



◯ ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます。

発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。



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m260



素材···ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ミレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ミレー オレンジ／ブラウンマウンテンパーカゴアテックスメンズ95/M