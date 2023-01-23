『✶新品タグ付き✶ Arpege story BIG デニムシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 23分に出品され03月26日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

Arpege story アルページュストーリー



■状態

タグ付きの綺麗なお品です✨



■カラー

ホワイト 白



■サイズ

表記 2

肩幅 60

身幅 64

袖丈 47

着丈 76



■商品詳細・シーン

コットン 羽織り



■発送・梱包

折りたたんで梱包します。





⇧上記商品のご案内ですが、状態やサイズは素人での見立てと主観になります。used品の為、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。大手リユースショップで購入したお品になりますので、着用回数などのご質問にはお答えできかねること含めてご了承ください



ここまでご覧いただきありがとうございます(^^)/

即購入歓迎です！

フォロー割、リピート割などのお値引き等記載もありますのでプロフィールご覧ください♪



10/1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アルページュストーリー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ✶新品タグ付き✶

Arpege

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BIG

デニムシャツ