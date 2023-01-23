『七色 玉虫色 箔撚錦 全通 袋帯 七宝繋ぎ 金糸 正絹 ガード加工済 Q593【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 08時 45分に出品され03月14日 08時 45分に終了予定です。即決価格は13,846円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長さ 約440cm

幅 約31cm



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Q593 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 七色

玉虫色

箔撚錦

全通

袋帯

七宝繋ぎ

金糸

正絹

ガード加工済

Q593